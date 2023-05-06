أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم السبت 6 مايو 2023

السبت 06/مايو/2023 - 10:07 ص

استقر سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والتجارية في سوق الصرف المصرية اليوم السبت ٦مايو 2023 بينما وسجل متوسط سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع وفق آخر ما تم تسجيله على شاشات التداول اللحظي بالبنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدولار بداية تعاملات اليوم السبت، في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، و في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه، وسجل في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أما في بنك الإسكندرية فسجل الدولار اليوم، سعر 30.85 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه،

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع .

وفي بنك ساييب سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.