تشاهدون اليوم.. ليفربول يواجه برينتفورد.. ريال مدريد يستضيف أوساسونا.. روما يلتقي انتر ميلان

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 ، على النحو التالي:
الدوري الإنجليزي الممتاز
4:00 بورنموث : تشيلسي
4:00 توتنهام هوتسبير : كريستال بالاس
4:00 وولفرهامبتون : أستون فيلا
4:00 مانشستر سيتي : ليدز يونايتد
6:30 ليفربول : برينتفورد
الدوري الإيطالي
3:00 ميلان : لاتسيو
6:00 روما : انتر ميلان
8:45 كريمونيزي : سبيزيا
الدوري الألماني
3:30 فرايبورج : لايبزيج
3:30 هوفنهايم : آينتراخت فرانكفورت
3:30 بوروسيا مونشنجلادباخ : بوخوم
3:30 أوجسبورج : يونيون برلين
3:30 هيرتا برلين : شتوتجارت
6:30 فيردر بريمن : بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
5:00 نيس : رين
7:00 ستاد ريمس : ليل
9:00 لانس : مارسيليا
كأس ملك إسبانيا
10:00 ريال مدريد : أوساسونا
دوري أبطال آسيا
11:00 اوراوا ريد دياموندز : الهلال السعودي