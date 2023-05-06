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السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. ليفربول يواجه برينتفورد.. ريال مدريد يستضيف أوساسونا.. روما يلتقي انتر ميلان

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 ، على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي الممتاز
4:00 بورنموث : تشيلسي
4:00 توتنهام هوتسبير : كريستال بالاس
4:00 وولفرهامبتون : أستون فيلا
4:00 مانشستر سيتي : ليدز يونايتد
6:30 ليفربول : برينتفورد

الدوري الإيطالي
3:00 ميلان : لاتسيو
6:00 روما : انتر ميلان
8:45 كريمونيزي : سبيزيا

الدوري الألماني
3:30 فرايبورج : لايبزيج
3:30 هوفنهايم : آينتراخت فرانكفورت
3:30 بوروسيا مونشنجلادباخ : بوخوم
3:30 أوجسبورج : يونيون برلين
3:30 هيرتا برلين : شتوتجارت
6:30 فيردر بريمن : بايرن ميونيخ

الدوري الفرنسي
5:00 نيس : رين
7:00 ستاد ريمس : ليل
9:00 لانس : مارسيليا

كأس ملك إسبانيا
10:00 ريال مدريد : أوساسونا

دوري أبطال آسيا
11:00 اوراوا ريد دياموندز : الهلال السعودي

الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول انتر ميلان نيس ريال مدريد