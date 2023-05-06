تشاهدون اليوم.. ليفربول يواجه برينتفورد.. ريال مدريد يستضيف أوساسونا.. روما يلتقي انتر ميلان

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 ، على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي الممتاز

4:00 بورنموث : تشيلسي

4:00 توتنهام هوتسبير : كريستال بالاس

4:00 وولفرهامبتون : أستون فيلا

4:00 مانشستر سيتي : ليدز يونايتد

6:30 ليفربول : برينتفورد

الدوري الإيطالي

3:00 ميلان : لاتسيو

6:00 روما : انتر ميلان

8:45 كريمونيزي : سبيزيا

الدوري الألماني

3:30 فرايبورج : لايبزيج

3:30 هوفنهايم : آينتراخت فرانكفورت

3:30 بوروسيا مونشنجلادباخ : بوخوم

3:30 أوجسبورج : يونيون برلين

3:30 هيرتا برلين : شتوتجارت

6:30 فيردر بريمن : بايرن ميونيخ

الدوري الفرنسي

5:00 نيس : رين

7:00 ستاد ريمس : ليل

9:00 لانس : مارسيليا

كأس ملك إسبانيا

10:00 ريال مدريد : أوساسونا

دوري أبطال آسيا

11:00 اوراوا ريد دياموندز : الهلال السعودي