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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الجوية الأوكرانية تشن 10 غارات على مواقع ارتكاز للقوات الروسية

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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 أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أن القوات الجوية شنت 10 غارات على مواقع ارتكاز للقوات الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان، أن الجيش الروسي نفذ 8 ضربات صاروخية و49 غارة جوية وأطلق 82 قذيفة مستخدما أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية. 
وأوضحت هيئة الأركان، أن الهجمات الروسية أسفرت عن تضرر وتدمير العديد من منشآت البنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى تضرر منازل وإصابة مدنيين.
وقالت إن الجيش الروسي يركز جهوده الرئيسية على العمليات العسكرية في باخموت وأفديفكا ومارينكا، موضحة أن باخموت ومارينكا تعتبران بؤرة الأعمال العسكرية.

روسيا أوكرانيا