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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الروسي يدمر أكثر من 170 هدفا في اتجاه كراسنوليمانسكي

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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قال ألكسندر سافتشوك رئيس المركز الصحفي لمجموعة "سنتر" بالجيش الروسي، إن وحدات هذه المجموعة، تمكنت من تدمير أكثر من 170 هدفا في اتجاه كراسنوليمانسكي بالقرب من جمهورية دونيتسك.
ونوه سافتشوك - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت - بأنه خلال تبادل القصف المدفعي مع القوات الأوكرانية، تمكنت المدفعية الروسية من قمع حوالي 20 موقعا للمدفعية المعادية وأكثر من 10 أطقم قذائف هاون تابعة للقوات الأوكرانية.
وأوضح سافتشوك أن منظومات الدفاع الجوي الروسية تمكنت كذلك من تدمير عدة قذائف صاروخية من طراز "هيمارس" في المركزين السكنيين كريمنايا وسيفيردونيتسك في منطقة دونباس.

الجيش الروسي روسيا دونيتسك