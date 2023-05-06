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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 6 أشخاص فى حادث بسبب السرعة الزائدة بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شهد الطريق الزراعي السريع مصر-أسوان، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري ملاكي بسبب السرعة أمام مركز مطاي، في شمال محافظة المنيا مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.
اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 2641، ن ا ج، ميكروباص، 7275 ن ي ر، ملاكي، بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان، أمام قرية بديني التابعة للوحدة المحلية بأبو عزيز في مركز مطاي.
بالانتقال تبين إصابة 6 أشخاص هم: عيسي إبراهيم محمد 15 عاما، طالب، علي حسن محمد 62 عاما، بالمعاش، يقيمان في مركز مغاغة، عمر فتحي ممدوح 23 عاما، مقيم بأبوقرقاص، محمد صابر عباس 28 عاما، مقيم بسمالوط، سلفيا شريف يوسف 24 عاما، وشقيقتها مرنا 25 عاما، تقيمان بمدينة المنيا.
تم نقل جميع المصابين إلي مستشفي مطاي المركزي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين اشتباه كسور وسحجات وكدمات وتحفظت الأجهزة الأمنية علي السيارتين تخت تصرف النيابة.

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