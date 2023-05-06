إصابة ٣ أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

شهد الطريق الدائري بالمنيا، حادث تصادم بين نصف نقل محملة بالطوب الحجري، وميكروباصين.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارتين ميكروباص "أجرة"، بسيارة نصف نقل محملة بالطوب الحجري "البلوك الأبيض"، بالطريق الدائري.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع تصادم بين السيارة رقم 5429 ن ب ر، نصف نقل، بالسيارة رقم 5726 ن ب ر، ميكروباص، والسيارة رقم 8673 ن ا د، ميكروباص، بسبب السرعة، بالطريق الدائري شرق كوبري أبو شناف، مما أدي إلي إصابة 3 أشخاص وهم: سميرة عبد الكريم محمد 45 عاما، ربة منزل، رؤيات عبد الرحيم محمد 55 عاما، ربة منزل، تقيمان بقرية نزلة الفلاحين في مركز المنيا، وحمزه عبد الرحيم عبد الباسط 16 عاما، طالب، مقيم بمركز أبوقرقاص.

ودفعت الوحدة المحلية بطوخ الخيل بلودر لرفع السيارة النصف نقل التي انقلبت علي جانب الطريق، وإزالة البلوك الحجري من الطريق، وتم التحفظ علي السيارات الثلاثة تحت تصرف النيابة.