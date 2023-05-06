ضبط المتهمين بفيديو مشاجرة في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية أمس الجمعة، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بشأن حدوث مشاجرة ومصابين بالإسكندرية.. وضبط طرفيها.



في نفس السياق كشف بيان لوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بحدوث مشاجرة ومصابين بالإسكندرية وتدخل الأجهزة الأمنية لضبط طرفيها.



بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ بتاريخ (5) الجارى لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث مشاجرة ومصابين وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين حدوثها بين طرف أول: (شقيقان "لأحدهما معلومات جنائية" - مصابان بجروح وكسور متفرقة) ، طرف ثان: (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مصابان بجروح سطحية) ، حيث اعترض الطرف الثانى على قيام الطرف الأول بمعاكسة إحدى الفتيات بالمنطقة محل البلاغ تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب واستخدام الطرف الثانى عصا خشبية مما أسفر عن الإصابات المنوه عنها.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة فى حينه واتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.