«ميت غراب» بالدقهلية يتأهل للدور قبل النهائي في بطولة كأس مصر للميني فوتبول 2023.. صور

تأهل فريق مركز شباب ميت غراب بالسنبلاوين، أمس الجمعة للدور قبل النهائي في بطولة كأس مصر للميني فوتبول، فى نسختها الثالثة، خلال المباراة التى أقيمت مساء أمس على أرض ملعب مركز شباب ميت غراب بالسنبلاوين مع فريق حديد الدخيلة، موسم 2023/2022.

جاء ذلك بحضور أحمد ماهر رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت غراب، و أعضاء مجلس إدارة مركز شباب ميت غراب، والسيد رئيس مجلس إدارة حديد الدخيلة ومجلس الإدارة، وإشراف أم محمد عوض رئيس قسم الشباب بالإدارة، وبحضور مروة صلاح المدير التنفيذي للمركز، وعدد كبير من مشجعي الفريقين.

اتسمت مباراة اليوم بين فريقي مركز شباب ميت غراب وفريق حديد الدخيلة بالندية والقوة والحماس، والهجمات المرتدة على كلا الطرفين، إلا أن فريق مركز شباب ميت غراب استطاع أن يقتنص الفوز على فريق حديد الدخيلة بثلاثية نظيفة مقابل لاشيء لفريق حديد الدخيلة وسط جمهوره.

وبذلك يتأهل فريق مركز شباب ميت غراب إلى الدور قبل النهائي فى بطولة كأس مصر للميني فوتبول، للعب مع فريق الكوم الأحمر، مع أطيب التمنيات لفريق مركز شباب ميت غراب الفوز في النهائي والحصول على كأس مصر للميني فوتبول.

وتأتي بطولة كأس مصر للميني فوتبول تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير الإدارة العامة للشباب، وجاسر خالد مدير إدارة شباب السنبلاوين.

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