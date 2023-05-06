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السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاتحاد الأوروبي يرصد مليار يورو إضافية لتسليح أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصد المجلس الأوروبي مليار يورو إضافية في إطار صندوق السلام الأوروبي (EPF)، لتعزيز القدرات العسكرية لقوات كييف، التي تجهّز لهجومها المضاد على الجيش الروسي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية: "هذا الإجراء سيوفر تمويل دعم القوات الأوكرانية بقذائف مدفعية من عيار 155 مم، وإذا لزم الأمر بصواريخ تشتريها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك من صناعة الدفاع الأوروبية".

وتعليقا على هذه الخطوة قال جوزيب بوريل، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إن قرار اليوم يمثل خطوة جديدة مهمة لتقديم المزيد من الدعم بالذخيرة لأوكرانيا.

وأضاف: يحتاج الجيش الأوكراني لكميات كبيرة من الذخيرة للدفاع عن الشعب والأراضي الأوكرانية، وهو بحاجة ماسة إليها جنبا إلى جنب مع القرار السابق القاضي بتوفير الذخيرة بسرعة من المخزونات الحالية، وبذلك نلتزم بملياري يورو لهذا الغرض، وعليه يصل إجمالي الدعم العسكري المقدم من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا إلى 5.6 مليار يورو.

​الإتحاد الأوروبي تسليح أوكرانيا مليار يورو