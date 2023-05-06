القوات الروسية تعزز مواقعها على عدة محاور في دونيتسك

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين، أن الجيش الروسي يعزز مواقعه على ثلاثة محاور في الجمهورية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وذكر بوشيلين في قناته على تيليجرام: "تواصل الكتيبة الأولى التابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية، تقدمها وتعزيز مواقعها في اتجاهات مدن مارينكا وأفدييفكا ودزيرجينسكي".

وأضاف بوشيلين: أن الجيش الأوكراني تنتظره "مفاجآت جديدة" قريبا.

في نهاية أبريل، أفاد الجيش الروسي أنه على وشك طرد العدو إلى خارج مدينة مارينكا تماما، حيث ما زالت قوات كييف تسيطر على بعض الأحياء السكنية.

مدينة أفدييفكا ما زالت تحت سيطرة القوات الأوكرانية، وفيها مواقع تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية لقصف دونيتسك.

في نهاية مارس، قال القائد السابق لإحدى الوحدات العسكرية الأوكرانية، يفغيني ديكي، إن القوات الروسية تستخدم في أفدييفكا الخبرة التي اكتسبتها في أرتيميفسك، إذ أنها تحاصر المدينة وتقطع عنها الإمدادات.