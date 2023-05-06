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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا.. اعتقال 5 مخربين خططوا لإرباك الدفاعات الجوية في عيد النصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أحبط الأمن الروسي عملا تخريبيًا تمثل بدعوة تنظيم "آرتبود جوتوفكا" الإرهابي الأطفال "في حملة جماعية"، لإطلاق بالونات تحمل رقائق معدنية لإرباك الدفاع الجوي بمدن روسيا في عيد النصر، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال مصدر أمني: "عشية النصر، خطط عناصر "آرتبود جوتوفكا" لعمل استفزازي تحت شعار "الفوج السماوي"، تمثّل بإطلاق بالونات تحمل رقائق معدنية لإرباك منظومات الدفاع الجوي في 9 مايو بعدد من المدن الروسية".

وأشار إلى أنه في نهاية أبريل، قام المنظمون، باستخدام عنوان بريد إلكتروني مزيف، لإرسال رسائل بريدية وهمية إلى المؤسسات التعليمية في موسكو تطالب تلامذة المدارس والطلاب وأولياء أمورهم بالمشاركة في هذه العملية. وكتبت جميعها باسم حكومة موسكو وقيادة حركة "الفوج الخالد" لعموم روسيا.

وأضاف المصدر: "تم إجراء عمليات تفتيش في أماكن إقامة المخربين في عدد من مناطق روسيا واعتقل خمسة منهم، وتمت مصادرة معدات اتصالات وأجهزة كمبيوتر وأدوات أخرى لديهم".

روسيا اعتقال 5 مخر بين الدفاعات الجوية عيد النصر