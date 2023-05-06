أصالة تتبرع بأجر حفلها في متحف الحضارة

أعلنت الفنانة السورية أصالة خلال حفلها بمتحف الحضارة المقام الآن وسط حضور جماهيري كبير، إنها متنازله عن أجرها لنجلها خالد الذهبي منظم الحفل، وبنفس قيمة الأجر سوف تتبرع به لمستشفى أهل مصر، و 57357 والتلت الأخير لصالح السوريين اللاجئين في مصر.

وكانت أصالة قد وعدت جمهورها بحفل مميز من حيث التجهيزات الفنية والأغاني المتنوعة، في حضن الطبيعة وعبق التاريخ في قلب متحف الحضارات.

ومن المقرر أن يكون هذا الحفل بداية جولة غنائية مختلفة في عدد من الدول العربية منها السعودية والإمارات والمغرب، في أول تعاون بينها وبين A5 التي يتولى إدارتها ابنها خالد الذهبي في أول تعاون بينهم، حيث يعمل خالد علي تجهيز فيلم قصير به العديد من المقاطع المصورة عن حياتها الشخصية وعن التحضير لأعمالها الفنية سواء تسجيل الأغاني أو التجهيز للحفلات والبروفات وعلاقتها بأسرتها والمحن والأزمات التي مرت بها منذ الصغر واستطاعت التغلب عليها بإرادتها وعزيمتها.

أصالة بذلك تقدم reality show عن حياتها ومسيرتها الفنية وبهذا تكون أول فنانة عربية تقوم بهذه الفكرة، مع شركة A5 الذي يتولاها خالد الذهبي ابن أصالة شريك في Odin وكريم نجيب الشريك، وبمجرد أن تنهي أصالة حفلها في مصر ستبدأ في الإعداد لحفلها التالي وتجهيز الفيلم الخاص به، وهي تجربة جديدة ومختلفة لم يسبق لمطرب أو مطربة عربية تقديمها لجمهوره على المسرح، حيث تشارك أصالة جمهورها العديد من تفاصيل لحظاتها الخاصة المميزة .