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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عقب تسمم 382 مواطنا.. صحة قنا تعلن خروج جميع الحالات من المستشفيات

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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أعلن الدكتور راجى تاوضروس ، وكيل وزارة الصحة بقنا ، عن خروج جميع الحالات البالغ عددهم 382 مصابا بتسمم جراء تناولهم لمشروب “البوظة” بإحدى أسواق قرية العضاضية بمركز ابوتشت محافظة قنا .

أوضح وكيل صحة قنا، أن هناك حالة واحدة تخضع للفحص مستشفى فرشوط المركزى ،  حيث اطمأن علي الحالة المتواجدة بالمستشفى مشيراً إلي أن حالتها متوسطة وتخضع للرعاية الطبية الكاملة

رافقه الدكتور أيمن السيد ، مدير إدارة الرعاية الحرجة والطوارئ ، والدكتور خالد الزمقان مدير الطب الوقائي بالمديرية ، والدكتور ضياء الدين محمد مدير المستشفى.

هذا وأوضح تواضروس ، أن الحادث أسفر حتي تاريخه عن إصابة 382حالة وردوا إلي مستشفيات أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي

تم خروج جميع الحالات بمستشفي أبوتشت والبالغ عددهم 295 فيما خرج من مستشفى فرشوط 60حالة وتخضع حالة واحدة للرعاية الطبية.

ومن مستشفي نجع حمادي خرجت 25 حالة وحالة واحدة تحت الرعاية الصحية بالمستشفى.

هذا وقد شدد سيادته خلال الزيارة إلي ضرورة تقديم أعلي درجات الرعاية الصحية لأي حالات قد ترد إلي المستشفيات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

 

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