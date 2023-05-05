رضوي الشربيني لحسن شاكوش: كده تطرد بنت الجيران بعد ما سجدت لربنا شكر عشان اتجوزتك

علقت الإعلامية رضوي الشربيني علي حالة من الجدل تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد تحرير زوجة حسن شاكوش محضرًا ضد زوجها مطرب المهرجانات حسن شاكوش لاتهامه بطردها من المنزل في وقت متأخر من الليل، داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمنطقة أكتوبر، والاستيلاء على منقولاتها الزوجية وشبكتها، وأيضًا إيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وقالت رضوى في تويتة لها على حسابها الرسمي علي موقع التغريدات الشهير "تويتر" "كده يا حسن تطرد بنت الجيران بعد ما سجدت لربنا سجدة شكر قدام الناس كلها علشان اتجوزتك و كمان تدخلها القسم بعد شهرين جواز يا راجل! ، تقديرك للراجل اللي معاكي بيتبني بالمواقف والعشرة ودول الإثبات الوحيد ف ما تسبقوش الأحداث……وتقديرك ليه مش معناه إنك تتنازلي أو تقللي من نفسك علشانه، الله يكون فى عونها".

وكانت رضوي علقت علي السجدة التي قامت بها زوجة حسن شاكوش وقت حفل زفافاهما في مارس الماضي، والتي أثارت ضجة كبيرة وقتها عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وعلقت وقتها قائلة من خلال برنامجها "هي وبس" "كل واحد من حقه يعبر عن فرحته بالطريقة اللي تعجبه، تعليقي أنا على الواقعة بعيد عن ريم طارق أنه إزاي أنا واحدة ست هانم انزل على ركبي ومنها على الأرض قدام الناس بفستان الفرح ميصحش، وأنا كأنثي بأقول لا، ومشكلتنا والخوف لو تحول الأمر إلى تريند، وكل واحدة نلاقي ليها صورة وهي ساجدة في الأرض بفستان الفرح بتحمد ربنا على عريسها"، وتابعت رضوى: "ياريت يا بنات متعملوش كده أبدًا، لما أجي أحمد ربنا، ربنا موجود، فإحنا نقدر نحمده طول الوقت، مش لازم أعمل سحبة مايكل دي".

https://twitter.com/radwaelsherbiny/status/1654570266222030858?s=48&t=dRYc0eQNDFZW3xUMjG_Gsw