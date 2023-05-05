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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم الكبار تشارك في "المؤتمر العلمي الثالث" للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

رئيس الجهاز التنفيذي
رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار
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يشارك  الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، غدًا السبت، في المؤتمر العلمي الدولي الثالث للخدمة الاجتماعية، ومواجهة الحروب الحديثة المنعقد بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمحافظة بور سعيد.

 وبقدم “ناصف”، ورقة بحثية بعنوان " تعليم الكبار ودوره في مواجهة حروب التغيرات المناخية".

وتتلخص الورقة البحثية “أن توسع مفهوم تعليم الكبار لم يعد قاصرا على محو الأمية الهجائية، بل تتطور ليشمل أنماط متعددة من الأمية وينبغي على الدارسين الكبار الإلمام بها بهدف المشاركة والانخراط في القضايا المجتمعية والعالمية والتكيف مع متغيرات العصر، وتلبية متطلباته”.

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