تعرف على حظك في الأبراج اليوم السبت 6 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية الصحية حاول أن تبتعد عن الكربوهيدرات لأنك تعاني من زيادة في حجم الكرش، أما من الناحية المهنية تشعر بعدم الرغبة في الذهاب للعمل حاول أن تأخذ إجازة يومين للراحة.

برج الثور

من الناحية الصحية تفضل أن تبتعد عن الحلويات هذه الفترة لأنك تعاني من زيادة في السكر، أما من الناحية المهنية عمل جديد تشعر بالراحة، أما من الناحية العاطفية حب جديد يدخل حياتك ويحولها للأفضل.

برج الجوزاء

من الناحية الصحية أكثر من تناول الفواكه الموسمية فهي مفيدة وتحتوي على فيتامينات عديدة، أما من الناحية المهنية تشعر في رغبة شديد في تطور مهاراتك حاول أن تطلب المساعدة من زملائك.

برج السرطان

من الناحية الصحية تفكر في تخفيف وزنك لانه لديك مناسبات كثيرة، أما من الناحية المهنية تفكر بفتح مشروع جديد وصغير خاص بالفاشن، أما من الناحية العاطفية لديك رغبة بالسفر مع شريكك دون العائلة والاستمتاع بوقتكما.

برج الأسد

من الناحية الصحية تشعر بنغزات في الصدر حاول أن تخفف من الأطعمة التي تسبب لك انتفاخات، أما من الناحية المهنية تشعر بضغوطات كبيرة في العمل حاول أن تهدأ وتبدأ بعملها دون تأجيل، أما من الناحية العاطفية لديك رغبة في السفر استشر شريكك.

برج العذراء

من الناحية الصحية تفضل أن تذهب لخبير تغذية لتخفيف وزنك، أما من الناحية المهنية تشعر بالتوتر لأنه في مكان عملك المشاكل لا تنتهي، من الناحية العاطفية تشعر أن الشريك تغير معك في الفترة الأخيرة.

برج الميزان

من الناحية الصحية صداع وغثيان حاول أن تبقى في المنزل وترتاح، أما من الناحية المهنية عملك كثير حاول أن تنظمه، أما من الناحية العاطفية لديك خوف من تصرف الشريك فهو مؤذي.

برج العقرب

من الناحية الصحية نزلة برد حاول أن تتحمى ولا تأكل أطعمة جاهزة، أما من الناحية المهنية تشعر بالرغبة في البحث عن عمل آخر، أما من الناحية العاطفية اهتم بالشريك أكثر.

برج القوس

من الناحية الصحية تجنب التدخين يا عزيزي وحاول أن يكون أكلك صحي، أما من الناحية المهنية تفضل أن تبقى في المنزل وعدم العمل، عاطفياً علاقة حب تنتهي بالزواج.

برج الجدي

من الناحية الصحية أكثر من تناول الخضار والفواكه يا عزيزي فهي مفيدة للصحة، أما من الناحية المهنية تفضل أن تبدأ بعمل جديد لأنه عملك السابق مليء بالسلبية.

برج الدلو

من الناحية الصحية تعاني من نقص في النوم حاول أن تنظم نومك وتبتعد عن الكافيين، أما مهنياً عملك جيد لكن لا يوجد فيه تطوير.

برج الحوت

من الناحية الصحية تعاني من آلام في الظهر مارس رياضة السباحة لتخفيف الأوجاع، أما من الناحية المهنية أن في تطور سريع ولديك زيادة في الراتب، عاطفياً حاول أن تهتم بشريكك.