تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم السبت 6 مايو 2023.
القاهرة
صلاة الفجْر ٣:٣٣ ص
الشروق ٥:٠٩ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص
صلاة العَصر ٣:٢٩ م
صلاة المَغرب ٦:٣٥ م
صلاة العِشاء ٨:٠٠ م
الإسكندرية
صلاة الفجْر ٣:٣٥ ص
الشروق ٥:١٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص
صلاة العَصر ٣:٣٦ م
صلاة المَغرب ٦:٤٢ م
صلاة العِشاء ٨:٠٩ م
أسيوط
صلاة الفجْر ٣:٤٢ ص
الشروق ٥:١٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص
صلاة العَصر ٣:٢٥ م
صلاة المَغرب ٦:٣٢ م
صلاة العِشاء ٧:٥٤ م
أسوان
صلاة الفجْر ٤:١٨ ص
الشروق ٥:٤٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢١ م
صلاة العَصر ٣:٤٧ م
صلاة المَغرب ٦:٥٥ م
صلاة العِشاء ٨:١٤ م
بني سويف
صلاة الفجْر ٣:٣٧ ص
الشروق ٥:١١ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص
صلاة العَصر ٣:٢٨ م
صلاة المَغرب ٦:٣٤ م
صلاة العِشاء ٧:٥٨ م
دمياط
صلاة الفجْر ٣:٢٧ ص
الشروق ٥:٠٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٩ ص
صلاة العَصر ٣:٢٩ م
صلاة المَغرب ٦:٣٥ م
صلاة العِشاء ٨:٠٢ م
شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٣:٢٧ ص
الشروق ٥:٠٠ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٠ ص
صلاة العَصر ٣:١٣ م
صلاة المَغرب ٦:١٩ م
صلاة العِشاء ٧:٤٢ م
سوهاج
صلاة الفجْر ٣:٤١ ص
الشروق ٥:١٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٠ ص
صلاة العَصر ٣:٢٠ م
صلاة المَغرب ٦:٢٧ م
صلاة العِشاء ٧:٤٩ م
السويس
صلاة الفجْر ٣:٢٨ ص
الشروق ٥:٠٤ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٧ ص
صلاة العَصر ٣:٢٣ م
صلاة المَغرب ٦:٢٩ م
صلاة العِشاء ٧:٥٥ م
المنصورة
صلاة الفجْر ٣:٢٩ ص
الشروق ٥:٠٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥١ ص
صلاة العَصر ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب ٦:٣٦ م
صلاة العِشاء ٨:٠٢ م