الشناوي: التتويج بالسوبر تكليل لجهود اللاعبين وشكرًا لجماهير الأهلي

عبر محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول من ضربة جزاء، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد محمد بن زايد في الإمارات.
وقال الشناوي: «تعرضنا لضغط كبير خلال الفترة الماضية سواء من خلال السفر والمعسكرات وخوض مواجهات حاسمة في كافة البطولات، وأصبح الفريق مطالبًا بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري».
وواصل كابتن الفريق حديثه: «في الأوقات العصيبة يظهر معدن لاعبي الأهلي، واليوم استطعنا أن نتوج بلقب كأس السوبر بعد مباراة قوية بين الأهلي وبيراميدز، ووسط حضور حشد ودعم جماهيري كبير في المدرجات».
ووجه الشناوي رسالة إلى زملائه بالفريق وطالبهم بالاستمرار في مشوار المنافسة بدوري أبطال إفريقيا، والسير بنفس الخطوات الثابتة نحو التتويج بلقب الدوري الممتاز لإسعاد الجماهير.
كما وجه كابتن الأهلي الشكر إلى دولة الإمارات على استضافة مباراة كأس السوبر، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي دائمًا ما تغمرهم السعادة البالغة حال تواجدهم في بلدهم الثاني دولة الإمارات.
واختتم محمد الشناوي تصريحاته بتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين والجماهير، وهنأ الجميع على التتويج باللقب.