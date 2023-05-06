حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 6 مايو 2023

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويتوقع الخبراء أن يكون الطقس اليوم مائل للبرودة ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط حركة الرياح على الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظات شمال الصعيد على فترات متقطعة.