السوبر المصري.. رمضان صبحي يرفض دخول الممر الشرفي واستلام الميدالية الفضية

رفض رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز دخول الممر الشرفي الذي أقامه فريق الأهلي للاعبي بيراميدز بعد خسارة لقب كأس السوبر المصري.

وعقب نهاية اللقاء بفوز الأهلي بهدف والتتويج باللقب رفض رمضان صبحي البقاء في الملعب لاستلام الميدالية الفضية وخرج من الملعب ولم يتواجد في مراسم التتويج.

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه والثانية على التوالي بعد الفوز على نظيره بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب “محمد بن زايد” في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

سجل هدف الأهلي النجم التونسي على معلول من “ضربة جزاء” في الدقيقة 93 ، بعد عرقلة أحمد سامي مدافع بيراميدز للاعب محمود كهربا في منظقة الجزاء.