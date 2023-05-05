أبرزهم الفخراني وحميدة.. مهرجان المركز الكاثوليكي يكرم النجوم

رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما والذي شهد تكريم رموز الفن والإبداع في مصر ومن أبرزهم يحيى الفخراني ومحمود حميدة ونيللي كريم وأحمد أمين وهاني رمزي وهناء الشوربجي وسامي مغاوري ومدحت صالح وغيرهم من النجوم.

يذكر أن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما من أقدم المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952 ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية التي تقام سنويًا بشكل منتظم.

ويكتسب المهرجان أهمية وخصوصية متميزة لذلك يحظى بتقدير كبير من جانب السينمائيين والفنانين المصريين وتكمن هذه الأهمية والخصوصية في أنه لا يمنح جوائز إلا للأفلام والأعمال التى تتميز بمستواها الفني الراقي والتي تدور أفكارها وموضوعاتها حول قضايا تهم المجتمع وتفيده ويكون لها تأثير إيجابي على جمهوره بعيدًا عن الأفكار والموضوعات والأفكار التي يغلب عليها العنف ويغلفها إطار من الإثارة الفجة.

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