ads
الجمعة 05 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

أبرزهم الفخراني وحميدة.. مهرجان المركز الكاثوليكي يكرم النجوم

محمود حميدة
محمود حميدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما والذي شهد تكريم رموز الفن والإبداع في مصر ومن أبرزهم يحيى الفخراني ومحمود حميدة ونيللي كريم وأحمد أمين وهاني رمزي وهناء الشوربجي وسامي مغاوري ومدحت صالح وغيرهم من النجوم.

يذكر أن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما من أقدم المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952 ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية التي تقام سنويًا بشكل منتظم.

ويكتسب المهرجان أهمية وخصوصية متميزة لذلك يحظى بتقدير كبير من جانب السينمائيين والفنانين المصريين وتكمن هذه الأهمية والخصوصية في أنه لا يمنح جوائز إلا للأفلام والأعمال التى تتميز بمستواها الفني الراقي والتي تدور أفكارها وموضوعاتها حول قضايا تهم المجتمع وتفيده ويكون لها تأثير إيجابي على جمهوره بعيدًا عن الأفكار والموضوعات والأفكار التي يغلب عليها العنف ويغلفها إطار من الإثارة الفجة.

IMG-20230505-WA0155
IMG-20230505-WA0155
IMG-20230505-WA0153
IMG-20230505-WA0153
IMG-20230505-WA0150
IMG-20230505-WA0150
IMG-20230505-WA0151
IMG-20230505-WA0151
IMG-20230505-WA0147
IMG-20230505-WA0147
IMG-20230505-WA0143
IMG-20230505-WA0143
IMG-20230505-WA0139
IMG-20230505-WA0139
IMG-20230505-WA0140
IMG-20230505-WA0140
IMG-20230505-WA0137
IMG-20230505-WA0137
IMG-20230505-WA0133
IMG-20230505-WA0133
IMG-20230505-WA0131
IMG-20230505-WA0131
IMG-20230505-WA0130
IMG-20230505-WA0130
المركز الكاثوليكي المصري للسينما المركز الكاثوليكي للسينما