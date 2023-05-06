رقم قياسي.. إجراء 120 عملية كبرى بمستشفى الغردقة العام خلال الأسبوع الماضي

شهدت مستشفى الغردقة العام إجراء 120 عملية جراحية كبرى خلال الأسبوع الماضي ضمن خطة التطوير المستمرة التي تشهدها المستشفى العام بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

أوضحت الدكتورة رشا عادل مدير عام الطب العلاجي أنه تم إجراء: 2 جراحة مخ وأعصاب و1 جراحة قلب وصدر و1 جراحة وجه وفكين و47 أنف وأذن و14 جراحة عظام من بينهم ٢ منظار ركبة و10 جراحة عامة ومناظير و4 عمليات جراحة تجميل و41 عملية نساء وتوليد.

وأضاف الدكتور عمرو عادل عبد العال مدير إدارة المستشفيات أن العمليات أجريت على يد نخبة من جراحي قسم الجراحة العامة وجراحة التجميل وجراحة العظام والأنف والأذن والنساء والتخدير بالمستشفى وأساتذة بروتوكول جامعة الأزهر وجامعة الزقازيق من أساتذة جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب والصدر وجراحة الوجه والفكين والأنف والأذن والتخدير

ومن جانبه أشاد، الدكتور إسماعيل العرب وكيل وزارة الصحة، بمجهودات الفريق الطبي والتمريض ووجه الشكر للدكتور جمال المغربي مدير مستشفى الغردقة العام وجميع العاملين بالمستشفى للمجهودات المبذولة

وأكد أن هناك تطوير دائم ومستمر للمنظومة الصحية بالبحر الأحمر وأن جميع المستشفيات تلقى الدعم المناسب وأنها شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية تحت قيادة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة السعي المستمر لتطوير المنظومة الصحية بالبحر الأحمر وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لمواطني المحافظة، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

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