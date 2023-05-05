أخيرًا.. علي معلول يكسر "عقدة" التهديف في السوبر المصري

فك النجم التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، العقدة التي لازمته مع المارد الأحمر في مباريات كأس السوبر المصري طوال السنوات الماضية.



تمكن علي معلول من تسجيل هدف فوز المارد الأحمر في مرمى أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، من ضربة جزاء بعد مرور 96 دقيقة، ليمنح الفريق لقب السوبر.

وشارك معلول مع الأهلي في 5 نسخ من بطولة كأس السوبر المصري، قبل مباراة بيراميدز مساء اليوم الجمعة ولم يستطع هز الشباك في أي واحدة منها.

ولم يسجل معلول بقميص الأهلي في 3 بطولات، وهي كأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر، بجانب كأس رابطة الأندية.

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه والثانية على التوالي بعد الفوز على نظيره بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب “محمد بن زايد” في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.