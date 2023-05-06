العثور على جثة طفلة داخل سيارة بطوخ

عثر أهالي طوخ، بمحافظة القليوبية، على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، متوفاة داخل سيارة ملاكي بجوار سنترال طوخ، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة.

وتواصل أجهزة الأمن بمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة لتحديد خط سير الطفلة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من الأهالي بطوخ بالعثور على سيارة ملاكي بجوار السنترال وبها جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتواصل الأجهزة الأمنية بطوخ بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة لتحديد خط سير الطفلة وكشف غموض تلك الواقعة.

وأشارت المعلومات الأولية عن الواقعة إلى أن الطفلة كانت تلهو بالقرب من مسكنها بالمنطقة، وأن السيارة التي تم العثور على جثتها بها أدلى صاحبها بعدم علمه بوجود الطفلة، وأنه كان يركن سيارته مثلما يتركها في تلك المكان كالمعتاد.