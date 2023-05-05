الجيش السوداني يرسل وفدا إلى السعودية للتفاوض مع قوات الدعم السريع

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان، اليوم الجمعة، بيانا أعلنت فيه عن توجه وفد يمثل الجيش إلى السعودية للتفاوض حول هدنة مع قوات الدعم السريع.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في البيان: "في إطار المبادرة السعودية الأمريكية التي تم طرحها منذ بداية الأزمة، غادر إلى مدينة جدة مساء اليوم وفد القوات المسلحة السودانية لمناقشة التفاصيل الخاصة بالهدنة التي يجري تجديدها بغرض تأمين وتهيئة الظروف المناسبة للتعامل مع الجوانب الإنسانية للسودانيين في ظل الأوضاع الحالية".

ومساء أمس الخميس، أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في بيانين، موافقتهما على تمديد الهدنة الإنسانية 72 ساعة إضافية، بناء على مساع أمريكية سعودية.

ومنذ 15 أبريل الحالي، تشهد عدد من ولايات السودان مواجهات عنيفة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي".