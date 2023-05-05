السوبر المصري.. معلول يسجل هدف التقدم للأهلي في شباك بيراميدز

أحرز علي معلول هدف التقدم للأهلي في مرمى بيراميدز في مباراة السوبر المصري التي تجمع الفريقين على ملعب “محمد بن زايد” بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وكان الفريقان قد لجأ الى الوقت الإضافي نصف ساعة على شوطين.

جاء هدف علي معلول في الدقيقة 95 من ضربة جزاء حصل عليها محمود كهربا في الدقيقة 93 بعد عرقلة من اللاعب أحمد سامي مدافع بيراميدز.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى التشكيل الذي يخوض به مواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة باستاد "محمد بن زايد" في العاصمة أبوظبي على لقب كأس السوبر المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد القندوسي، مروان عطية، حمدي فتحي.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر وبيرسي تاو ومحمد شريف

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الأهلي في السوبر المصري بالإمارات.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: وليد الكرتي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - رمضان صبحي - مصطفى فتحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس