الأهلي يهزم بيراميدز بـ"ضربة جزاء" ويتوج بطلا للسوبر للمرة الـ13 في تاريخه "صور"

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه والثانية على التوالي بعد الفوز على نظيره بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب “محمد بن زايد” في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

سجل هدف الأهلي النجم التونسي على معلول من “ضربة جزاء” في الدقيقة 93 ، بعد عرقلة أحمد سامي مدافع بيراميدز للاعب محمود كهربا في منظقة الجزاء.

واحتفظ المارد الأحمر بلقب السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي ورقم 13 في تاريخه ليعزز رقمه القياسي، بينما فشل بيراميدز في التتويج باللقب الأول في تاريخه وخسر أمام الأهلي في النهائي للبطولة الثانية على التوالي بعد الهزيمة في نهائي كأس مصر منذ أيام.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى التشكيل الذي يخوض به مواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة باستاد "محمد بن زايد" في العاصمة أبوظبي على لقب كأس السوبر المحلي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد القندوسي، مروان عطية، حمدي فتحي.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر وبيرسي تاو ومحمد شريف

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الأهلي في السوبر المصري بالإمارات.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: وليد الكرتي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - رمضان صبحي - مصطفى فتحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس