السوبر المصري.. جماهير الأهلي تهاجم إدارة النادي بسبب "السلبية"

هاجمت جماهير النادي الأهلي في دولة الإمارات العربية الشقيقة إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب خلال مباراة كأس السوبر أمام بيراميدز.

وعلقت الجماهير لافتة مكتوب عليها "إلى متى سلبية إدارة الأهلي تجاه جمهورها.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى التشكيل الذي يخوض به مواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة باستاد "محمد بن زايد" في العاصمة أبوظبي على لقب كأس السوبر المحلي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد القندوسي، مروان عطية، حمدي فتحي.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر وبيرسي تاو ومحمد شريف

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الأهلي في السوبر المصري بالإمارات.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: وليد الكرتي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - رمضان صبحي - مصطفى فتحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس