شمال سيناء تحصد 15 ميدالية بالأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدوديةً

فازت البعثة الرياضية لمحافظة شمال سيناء بـ 15 ميدالية متنوعة في بطولة الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدوديةً للنسخة الرابعة 2023 والتي أقيمت في محافظة مرسي مطروح الغالية خلال الفترة من 28 أبريل حتي 3 مايو 2023 .

حصل لاعبي كرة السرعة بنين إسلام بدوي و أحمد سمير علي الميدالية الذهبية كما حصل لاعبي كرة السرعة فتيات مي خضر و شهد حجاب علي الميدالية الذهبية من ابطال مركز شباب 6 أكتوبر بالعريش تدريب كابتن الفريق عمرو أحمد بدوي.

حصل اللاعب زياد أحمد حمدي من ابطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي علي المركز الأول في الوثب الطويل وتقلد الميدالية الذهبية تدريب الدكتور محمود الشريف

تقلدت اللاعبة ندي سالم ابريك لاعبة ألعاب القوي عدو 800 متر بالمركز الثاني و تقلدت الميدالية الفضية من ابطال نادي بئر العبد الرياضي تحت قيادة الكابتن محمد خفاجة رئيس منطقة ألعاب القوي بشمال سيناء .

حصل فريق كرة القدم بنين بالمركز الثاني و تقلد الميدالية الفضية من ابطال مركز شباب بالوظة برمانة تحت قيادة المدرب حسني عبد ربه .

حصل فريق كرة القدم فتيات بالمركز الثالث و تقلد الفريق الميدالية البرونزية وهم من أبطال مركز شباب مدينة العريش تدريب كابتن الفريق محمد رشدي .

حصل اللاعبان محمد نشأت و مروة موسي علي المركز الثالث في تنس الطاولة بنين و فتيات و تقلدا الميدالية البرونزية ، وهم من أبطال مركز شباب 6 أكتوبر العريش تدريب الكابتن أحمد عبد الخالق ،

حصل اللاعب محمد عصام التلواني علي المركز الثالث في سباحة 50 متر ظهر فوق 17 سنة بنين تدريب كابتن أحمد الشعراوي

حصدت اللاعبة سميرة وائل المركز الثالث في سباحة 50 متر حرة فوق 17 سنة فتيات تدريب الكابتن محمد محمود

وحصل فريق الكاراتيه كاتا جماعي بنين وهم محمود حمدي ووفى الدين مجدى وإسماعيل محمد علي المركز الثالث كما حصل اللاعب عمر ربيع علي المركز الثالث في الكاراتيه كومتيه تحت وزن 55 كيلو بنين وحصل اللاعب مصطفي ثابت علي المركز الثالث في كاراتيه كومتيه تحت وزن 61 كيلو بنين ، كما حصل اللاعب محمد عبد الشافي علي المركز الثالث في كاراتيه كومتيه تحت وزن 67 كيلو بنين ، كما حصلت اللاعبة شروق خالد عزت علي المركز الثالث في كاراتيه كومتيه تحت وزن 59 كيلو فتيات من ابطال مركز شباب 6 أكتوبر العريش تدريب الكابتن فريد محمد .

وتقدم كابتن إيهاب حسن عبد الوهاب بالتهنئة لجميع اللاعبين والمدربين ومراكز الشباب والأندية الذين استطاعوا الحصول على الميداليات في التصفيات النهائية لأولمبياد للمحافظات الحدودية، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضوء توجيهات و حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة ، و تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

كما اكد علي الدعم والاهتمام الدائم للدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والتوجيه برعاية أبناء المحافظة من الموهوبين رياضيا.

وأشار الى أن برنامج منافسات أولمبياد المحافظات الحدودية "النسخة الرابعة" جاء بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة، و معارض تراثية و شعبية و أنشطة للفتاة و المرأة و مشغولات يدويه و تراثية يمثلون المحافظات الحدودية "شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر – أسوان - الوادي الجديد - مطروح " ومحافظات أخري مثل الشرقية و الإسكندرية إضافة إلى مشرفي الأفواج من المديريات و المدربين و مشرفي الوزارة .

الجدير بالذكر أن المشاركين في الأولمبياد يتنافسون خلال 13 لعبة فردية و جماعية، هي: "خماسي كرة القدم - كرة طائرة - كرة سلة - كرة يد - كرة طائرة شاطئية - تنس طاولة - كاراتيه ( كاتا -كومتيه ) - كرة سرعة – شطرنج – سباحة 50 مترا ( ظهر - حرة ) - ألعاب قوى ( عدو 100 متر – عدو 800 متر - وثب طويل ) وتلك الألعاب الرياضية للبنين و بنات ، بينما خماسي كرة قدم شاطئية ، كرة طائرة جلوس لذوي القدرات والهمم للبنين فقط.