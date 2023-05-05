اقرأ غدًا في "البوابة".. سفير السودان القائم باألعمال والمندوب لدى الجامعة العربية: نشكر الرئيس السيسى لتسهيل عبور السودانيين العالقين لمصر

الجمعة 05/مايو/2023 - 08:56 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 6 مايو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

بريجوجين يهدد بوتين.. قائد فاجنر: سحب قواتنا من باخموت فى 10 مايو بسبب نقص الذخيرة

سفير السودان القائم باألعمال والمندوب لدى الجامعة العربية: نشكر الرئيس السيسى لتسهيل عبور السودانيين العالقين لمصر

أدوية السعال فيها سم قاتل

اليوم.. تشارلز الثالث يتوج ملكا على بريطانيا

رسميا.. »الصحة العالمية«تعلن نهاية حالة الطوارئالمرتبطة بكورونا

الديون تؤرق المملكة المتحدة.. أزمة جديدة لالقتصاد البريطانى بعد ارتفاع

عدد المتخلفين عن سداد »الرهون العقارية«

تصاعد هجمات »القاعدة« بالتزامن مع

توقف مفاوضات الحوثى مع السعودية