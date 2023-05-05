صندوق النقد : دعمنا اقتصاديات إفريقيا و الشرق الأوسط بـ25 مليار دولار

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدي صندوق النقد الدولي، إن الصندوق قدم 25 مليار دولار خلال السنوات الماضية وحتي الآن لصالح منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صورة تمويلات تنموية من بينها مصر وموريتانيا و المغرب.

أوضح في تصريحات له علي هامش التقرير السنوي الصادر عن صندوق النقد الدولي، إن الصندوق دعم احتياطيات الدول الأعضاء بما يربو عن 42 مليار دولار ضمن حقوق السحب ، والتواجد في منطقة الخليج بقوة من خلال انشاء مكتب إقليمي في الرياض.

أوضح أن استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاديات الدولية بسبب حالة التعقيد واللا توازن في السياسيات النقدية وهو ما يعد من الأمور المهمة بمكان خصوصا وان اجاءات السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية والإقليمية تبحث عن الاستقرار كبح جماح التضخم.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الدول الخليجية معدلات نمو تصل لـ 3.3% بحلول العام المقبل، وبزيادة سنوية تقدر ب 0.4% خلال العام الجاري.