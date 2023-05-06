خطة السلام الصينية.. واشنطن ترحب ومكاسب أوكرانية في ساحة المعركة

يبدو أن الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن تدرس ما إذا كانت ستعمل مع الصين للسعي إلى تسوية تفاوضية للحرب الدائرة في أوكرانيا بعد ما توقع المسؤولون الأمريكيون أن توسط بكين سيكون له مكاسب أوكرانية.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصف علنًا آراء الإدارة في مقابلة مع "واشنطن بوست" على الهواء مباشرة الأربعاء للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، ورددت تعليقاته صدى ما قاله كبار المسئولين سرا في الأيام الأخيرة حول التعاون الأمريكي والصيني المحتمل للتوسط في الحرب الدائرة بأوكرانيا.



موقف أقوى

وسيكون المسند لأي جهد دبلوماسي من هذا القبيل هو المكاسب الأوكرانية في ساحة المعركة، والتي يمكن أن تضع كييف في موقف تفاوضي أقوى.

وعند سؤال بلينكن حول آفاق كييف في هجومها المضاد المتوقع في شرق أوكرانيا، أجاب: "أشعر بالثقة في أنهم سينجحون في استعادة المزيد من أراضيهم، وأعتقد أنه من المهم أيضًا ملاحظة أنه بالنسبة لروسيا، هذا بالفعل فشل استراتيجي".

وعندما سأل بلينكن عن العمل مع الصين لتحقيق نتيجة مستقرة في أوكرانيا، قدم إجابة صريحة بشكل مدهش: "من حيث المبدأ، لا حرج في ذلك إذا كان لدينا بلد، سواء كانت الصين أو دول أخرى لها تأثير كبير على استعداد للسعي لتحقيق سلام عادل ودائم... نحن نرحب بذلك، ومن الممكن بالتأكيد أن يكون للصين دور تلعبه في هذه الأزمة وقد يكون ذلك مفيدًا جدًا".



خطة السلام

وقال بلينكن إن هناك بعض العناصر "الإيجابية" في خطة السلام المكونة من ١٢ نقطة والتي أعلنتها الصين في فبراير. تتضمن المقترحات الصينية احترام "سيادة واستقلال وسلامة أراضي جميع البلدان"، مما يعني انسحاب القوات الروسية. والحد من المخاطر الاستراتيجية والموافقة على "عدم استخدام الأسلحة النووية"، واتخاذ خطوات "لتهدئة الموقف تدريجيًا والتوصل في النهاية إلى وقف شامل لإطلاق النار".

وتريد أوكرانيا من الصين أن تلعب دور الوساطة، حيث تحدث الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي عبر الهاتف مع الرئيس شي جين بينغ، وقال زيلينسكي في وقت لاحق إن الاثنين ناقشا كيفية تحقيق "سلام عادل ودائم"، دون التنازلات الإقليمية من قبل أوكرانيا. شددت قراءات صينية على أنه "يجب على جميع الأطراف اغتنام الفرصة لتجميع الظروف المواتية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة".

وأضاف بلينكن إن مكالمة شي- زيلينسكي كانت "شيئًا إيجابيًا، لأنه من الأهمية بمكان أن تستمع الصين والدول الأخرى التي كانت تسعى لدفع السلام إلى سماع الضحية، وليس المعتدي فقط".



روسيا والوساطة الصينية

وأشارت "واشنطن بوست" أن العديد من مسئولي الإدارة الأمريكية أوضحوا أن روسيا لم تكن راضية عن جهود الوساطة الصينية. لكن موسكو، التابعة لبكين اقتصاديًا وعسكريًا، لا يمكنها بسهولة مقاومة رغبات الصين. وهذا أحد أسباب اهتمام مسؤولي الإدارة بجهود السلام الصينية. يعتقدون أنهم قد يمنعون روسيا من محاولة تجديد الحرب لاحقًا- بعد توقف، قال لي أحد المسئولين: "الاستقرار الوحيد هو الصين كضامن".

وفي معرض مناقشة أي جهد سلام دائم، قال بلينكن "يجب أن يعكس بشكل أساسي المبادئ التي تقع في صميم ميثاق الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بوحدة الأراضي، عندما يتعلق الأمر بالسيادة. لا يمكنها المصادقة على ما فعلته روسيا، وهو الاستيلاء على جزء كبير من أراضي أوكرانيا. ويجب أن تكون دائمة بمعنى أننا لا نريد أن تهبط في مكان يمكن لروسيا أن تستريح فيه وتجدده وتعيده مرة أخرى بعد ستة أشهر أو بعد عام".

وتابع بلينكن: "كمسألة مبدأ، فإن الدول، ولا سيما الدول ذات النفوذ الكبير مثل الصين، إذا كانت على استعداد للعب دور إيجابي في محاولة إحلال السلام، فسيكون ذلك شيئًا جيدًا. لكن الأمر يبدأ بشكل أساسي مع اتخاذ فلاديمير بوتين لذلك القرار الأساسي. لم نر ذلك بعد".

إن تعبير بلينكن العلني عن الاهتمام بدور الوساطة الصيني المحتمل هو جزء من جهد أوسع لتحديد ما يحب أن يسميه "سلة التعاون" بين البلدين في ما هو خلاف ذلك علاقة تنافسية متزايدة. وقال إنه يأمل في أن يتمكن من إعادة جدولة رحلة إلى الصين تم تأجيلها بعد حادث بالون التجسس في فبراير. كما تجري اتصالات دبلوماسية أمريكية أخرى مع الصين.

وقال بلينكن: "هناك إشارة طلب واضحة من جميع أنحاء العالم بأننا ندير هذه العلاقة بمسئولية وهذا يبدأ بالمشاركة، فنحن بحاجة إلى أرضية ثابتة لتلك العلاقة. نحن بحاجة إلى بعض حواجز الحماية عليها، وطريقة القيام بذلك هي من خلال المشاركة".

ولا يزال مسئولو الإدارة يناقشون ما إذا كانت جهود السلام الموازية بين الولايات المتحدة والصين قد تثبت صحة دور صيني أوسع في أوروبا في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة منع الحلفاء الأوروبيين من عقد صفقات ودية مع بكين. ولكن حتى عندما يرحب زيلينسكي- الذي يعتمد على المساعدات العسكرية الأمريكية لبقاء بلاده- بالاتصال مع شي، فقد يكون استبعاد الصين غير واقعي.

