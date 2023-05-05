سقوط مصعد من الطابق العاشر بالهرم وإصابة 4 سيدات

أصيبت 4 سيدات جراء سقوط اسانسير بهن من الطابق العاشر بسبب عطل في الفرامل بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط اسانسير من الطابق العاشر بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ

بالفحص تبين أنه أثناء استقلال 4 سيدات أسانسير بأحد العقارات حدث عطل مفاجئ بفرامل المصعد نتج عنه سقوطه من الطابق العاشر وإصابة مستقليه جري نقل المصابين إلي مستشفي الهرم لتلقي العلاج اللازم.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.