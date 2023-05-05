الاتحاد الأوروبي: الهجرة قضية مشتركة يجب معالجتها بشكل جماعي

قال الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن هناك مشاكل مشتركة مثل قضية الهجرة والتي يجب معالجتها بشكل مشترك بأقصى قدر من الوحدة، مضيفًا أنه سيتم التغلب على هذه الصعوبات.

جاء ذلك على هامش مؤتمر "حالة الاتحاد" بمدينة فلورنسا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية.

وأضاف بوريل: "دوري هو محاولة جعل جميع الدول الأوروبية تعمل معًا"، وذلك ردًا على سؤال حول الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين روما وباريس في أعقاب تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، اتهم فيها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، بقيادة حكومة متطرفة عاجزة عن حل مشكلة تدفقات المهاجرين من شمال أفريقيا.

وفي سياق آخر، قال بوريل: "يتعين علينا كأوروبيين أن نجد طريقتنا الخاصة في التعامل مع الصين"، مضيفًا أنه "يجب علينا الحفاظ على قدراتنا لتبني استراتيجية عالمية مستقلة"