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الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنشأة القناطر

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة جري نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

إسكندرية الصحراوى اختلت عجلة القيادة إصابة 6 أشخاص مركز شرطة منشأة القناطر مديرية امن الجيزة مستشفي الشيخ زايد التخصصي