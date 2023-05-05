حميدتي يبحث مع وزير الخارجية المصري الأزمة في السودان

قال قائد الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) إنه بحث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري الأزمة الراهنة في السودان؛ وفقا ل سكاي نيوز.

وقال دقلو في بيان:"تلقيت اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية جمهورية مصر الشقيقة السيد سامح شكري، ناقشنا خلاله الوضع في بلادنا والموضوعات المتعلقة بالأزمة الراهنة. تطرقنا أيضًا إلى المبادرات المحلية والإقليمية والدولية الرامية لإيجاد حل شامل ووقف إطلاق النار".

وذكر البيان أن وزير الخارجية المصري أعرب عن تضامن مصر الشقيقة، مع الشعب السوداني ودعم خياراته، مؤكدًا استعداد بلاده لتقديم كل المساعدات لتجاوز هذه الظروف.

كما وجه دقلو الشكر والتقدير لمصر، قائلا:" أعبر عن شكري وتقديري لحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة على الاهتمام المتواصل بقضايا شعبنا وحرصها على أمن واستقرار السودان ودول الإقليم والمنطقة.. نشكرهم أيضًا على استقبال أشقائهم السودانيين ممن أجبرتهم الظروف الراهنة على مغادرة البلاد".