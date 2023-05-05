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الجمعة 05 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

انطلاق فعاليات النسخة السابعة من معرض ربيع الياسمين

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انطلقت اليوم الجمعة فعاليات النسخة السابعة من معرض "ربيع الفنانين" في القاهرة تحت مظلة السفارة الفرنسية ويستمر لمدة 7ايام.

ويشهد المعرض العالمي مايزيد عن 400 عمل فني متنوع من الفنون التشكيلية واللوحات الفنية و المنحوتات والصور الفوتوغرافية لأكثر من 85 فنان معاصر مقيمين في مصر مع نخبة من الفنانين العالميين، في مبادرة لدعم المهمشين والفئات المستضعفة في المجتمع من أطفال الشوارع والسيدات المعيلات والتوعية لقضيتهم وتقديم الدعم المادي والنفسي والقانوني لهم بطرق خيرية.

ويشارك في المعرض عشرات الفنانين من أكثر من 16 جنسية مختلفة، منها فرنسا وهولندا وأيرلندا وبولندا وسويسرا وأوكرانيا والصين والهند والعراق ولبنان والسودان ومصر.

ويعود معرض "ربيع الفنانين" هذا العام بدورته السابعة استمرارا لرسالته الفنية والمجتمعية الهادفة لخلق بيئة تواصل مع الفنانين الشباب من المبدعين لعرض أعمالهم أمام الجمهور والخبراء والفنانين العالميين مع خلق شبكة تواصل فنية عالمية بينهم وترجمة إبداعاتهم لدعم ملموس للمجتمع.

وانطلقت فكرة معرض ربيع الفنانين منذ عام 2017 بوضع حجر أساسه على يد سيدتين فرنسيين مقيمين في القاهرة في محاولة منهن لتقديم الشكر للبلد التي استضافتهن ومحاولة مساعدة المجتمع من وجهة نظر فنية وإبداعية بخلق مفهوم المعرض السنوي العالمي للفنون التشكيلية الذي يعود هائده الخيري لصالح جمعيات خيرية تهدف لمساعدة أطفال الشوارع والفئات المحتاجة في المجتمع سواء دعم مادي أو معنوي.

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معرض ربيع الياسمين أوكرانيا الصين الهند العراق