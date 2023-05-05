الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية العاجلة للسودان

أرسلت الإمارات عبر الجو أول شحنة مساعدات عاجلة للسودان، تشمل 30 طنا من الإمدادات الغذائية الأساسية لتوفير الدعم الغذائي العاجل للعديد من السودانيين الذين تأثروا بتداعيات الأوضاع الداخلية الحالية في البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار التخفيف من الأعباء الإنسانية التي فرضتها الظروف الحالية، والتي أدت إلي نقص شديد في الكثير من الخدمات الحيوية، ومعاناة قطاع عريض من السكان خاصة من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن بسبب عدم توافر المواد الغذائية الضرورية.

يذكر أن المساعدات الإماراتية للسودان تعمل وفق عدة مسارات لتوفير الدعم الكامل للشعب السوداني، سواء للاجئين أو النازحين إلى دول الجوار، وذلك من خلال إرسال طائرة تحمل إمدادات ومستلزمات غذائية لدعم اللاجئين السودانيين على الحدود التشادية السودانية.