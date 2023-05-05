التصريح بدفن جثة مزارع لقي مصرعه داخل ماكينة درس قمح

قررت نيابة كفر صقر اليوم الجمعة التصريح بدفن جثة مزارع لقي مصرعه إثر سقوطه داخل ماكينة دراس أثناء حصاد القمح بناحية عزبة عطالله بقرية القضاه مركز كفر صقر.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص إثر سقوطه داخل ماكينة دراس زراعية أثناء حصاد محصول القمح في عزبة عطالله بقرية القضاه.

وتبين من التحريات الأولية مصرع المدعو عبدالهادي م 47 سنة مقيم في قرية أبو عمران بمركز كفر صقر إثر سقوطه داخل ماكينة دراس زراعية أثناء حصاد القمح في عزبة عطالله التابعة لقرية ابو عمران بمركز كفر صقر وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.