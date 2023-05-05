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الجمعة 05 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

شيكو يشارك جمهوره الفيديو الدعائى لمسلسل "اللعبة ٤"

شيكو
شيكو
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نشر الفنان شيكو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" الفيديو الدعائى لمسلسل "اللعبه ٤" .
وعلق على الفيديو" يلا بينا بقى ولا ايه، جاهزين زى كل سنه" .


https://www.instagram.com/reel/Cr3j4DWumZ3/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

تدور أحداث المسلسل حول الأصدقاء"وسيم وماظو" الذين عثرا على هاتف اللعبه والذى يكلفهم بمهمات ومن يحقق يكسب المال، فى تصاعد الأحداث بشكل كوميدى.

المسلسل بطولة شيكو، هشام ماجد، مى كساب، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، والإخراج معتز التونى .

يذكر أن الفنان شيكو يشارك فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "إبن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمه أحمد، محمد لطفى، صبرى فواز والإخراج معتز التونى .

شيكو اللعبة ابن الحاج أحمد أحمد هشام ماجد ماجد سيد رجب رجب