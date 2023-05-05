السوبر المصري.. لافتة رائعة من رابطة مشجعي الأهلي في الإمارات

رفعت رابطة مشجعي النادي الأهلي في الإمارات لافتة رائعة قبل انطلاق مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز على ملعب “محمد بن زايد” في العاصمة ابو ظبي.

قالها السيسي لو لا الإمارات ما نهضت مصر..وقالها بو خالد مصر صاحبة فضل على الجميع.. شكرا إماراتنا الغالية.. شعب واحد وطن واحد.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى التشكيل الذي يخوض به مواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة باستاد "محمد بن زايد" في العاصمة أبوظبي على لقب كأس السوبر المحلي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد القندوسي، مروان عطية، حمدي فتحي.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر وبيرسي تاو ومحمد شريف

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الأهلي في السوبر المصري بالإمارات.

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي مساء اليوم على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في إطار بطولة كأس السوبر المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: وليد الكرتي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - رمضان صبحي - مصطفى فتحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس