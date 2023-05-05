برلمانية : الحوار الوطني بعث رسالة طمأنة لكل فئات الشعب والقوى السياسة

قالت النائبة سكينة سلامة ، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ، إن الحوار الوطنى يؤسس لجمهورية جديدة أساسها التوافق والتشارك المثمر بين جميع فئات الشعب من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن .

وأكدت سلامة ، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة ، أن انطلاق الحوار الوطني بعث رسالة طمأنة لجميع القوي السياسية ولجميع الفئات والتيارات المشاركه فيه ، مما يعطى الثقه للمواطن ان الحوار الوطنى سيكون له تأثير ايجابى فى جميع نواحى حياته .

وأشارت الي أن الحوار استكمال لمسيره تطور وبناء وهو صورة تعكس وجه جديد فى كافة المحاور سواء المحور السياسي او الاقتصادى أو المجتمعي ،لاسيما أن الحياة السياسية السليمة تتطلب مجتمع سليم بمقومات اقتصادية مناسبة.

وأشادت بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى علانية الجلسات الحوارية وهذا يعطى الثقة الكبيرة للحوار الوطنى مؤكدة أن الحوار سيساهم في تمكين المرأة والاهتمام بالشباب .

وأوضحت النائبة سكينة سلامة أنها ستقدم لمجلس أمناء الحوار الوطني مقترح بانشاء الهيئة الوطنية للوعي ، لاسيما أن قـضية الـوعي طالما أكد على أهميتهـا الـرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة تحتم علينا نشر الوعي وحل مشكلات متعددة مثل زواج الصغيرات ومشاكل الثأر وتداول الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتنمر وغيرها من المشاكل.

