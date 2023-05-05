على الطيب يغازل زوجته فى عيد ميلادها: يلتفت قلبى إليها كل مرة

نشر الفنان على الطيب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صورة تجمعه بزوجته بمناسبة عيد ميلادها.

وعلق على الصورة "يلتفت قلبى إليها كل مره كأول مره، اللهم إحفظها لى وبارك لى فيها واسعد قلبها"

يذكر أن الفنان على الطيب شارك فى السباق الرمضانى المنقضى بأكثر من عمل فنى، مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، على الطيب والإخراج محمد العدل ، وشارك أيضا بمسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكى، خالد كمال، رشدى الشامى، أحمد عبدالحميد، على الطيب، مها نصار، والإخراج محمد شاكر خضير.