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الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

على الطيب يغازل زوجته فى عيد ميلادها: يلتفت قلبى إليها كل مرة

على الطيب
على الطيب
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نشر الفنان على الطيب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صورة تجمعه بزوجته بمناسبة عيد ميلادها.

وعلق على الصورة "يلتفت قلبى إليها كل مره كأول مره، اللهم إحفظها لى وبارك لى فيها واسعد قلبها"

يذكر أن الفنان على الطيب شارك فى السباق الرمضانى المنقضى بأكثر من عمل فنى، مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، على الطيب والإخراج محمد العدل  ، وشارك أيضا بمسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكى، خالد كمال، رشدى الشامى، أحمد عبدالحميد، على الطيب، مها نصار، والإخراج محمد شاكر خضير.

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IMG_20230505_191258
على اطيب اطيب عملة نادرة نادرة نيللي كريم