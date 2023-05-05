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الجمعة 05 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«القاهرة الإخبارية»: 4 دول ستطلب جلسة عاجلة بـ"مجلس حقوق الإنسان" حول السودان

اشتباكات السودان
اشتباكات السودان
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أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وثيقة أظهرت اليوم الجمعة، أن مجموعة من الدول تقودها أربع دول غربية، من المُنتظر أن تطلب جلسة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول الأزمة السودانية الأسبوع المُقبل.

وأظهر الخطاب الذي يحمل تاريخ الخامس من مايو، أن بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج، من المُنتظر أن تطلب من رئيس المجلس عقد اجتماع؛ لبحث اندلاع العنف في السودان منذ 15 أبريل.

وقال دبلوماسيون إنهم حصلوا على تأييد ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 دولة وفقًا لقواعد المجلس.

اعضاء المجلس أزمة السودان القاهرة الاخبارية الولايات المتحدة مجلس حقوق الإنسان