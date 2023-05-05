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الجمعة 05 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 15 شخصًا وفقدان أكثر من 30 إثر فيضانات شرقي الكونغو الديمقراطية

فيضان
فيضان
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 لقى 15 شخصًا مصرعهم، فيما أدرج أكثر من 30 آخرين على قائمة المفقودين من جراء فيضانات عارمة وانزلاقات أرضية ناجمة من هطول أمطار غزيرة بمحافظة “كيفو الجنوبية” شرقى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال أحد قادة المجتمع المحلي في محافظة “كيفو الجنوبية”، دلفين بيرمبى – حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية اليوم/الجمعة/ – إنه يخشى أن يرتفع عدد الضحايا بصورة كبيرة، في ظل انتشال المزيد من الجثامين، مضيفًا أن نهرين قد فاضا عن ضفافها بعد هطول أمطار غزيرة بدأت، مساء أمس /الخميس/، وتسبب فى حدوث عدة انزلاقات أرضية مع تدمير عشرات المنازل. 
ويعمل عمال الإنقاذ على إيجاد وإنقاذ أى شخص قد يكون محاصر تحت أنقاض منزله.

فيضانات الكونغو الديمقراطية مصرع