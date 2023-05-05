مصرع طفل واصابة والده وشقيقه فى اندلاع حريق بمنزل بالمنيا

شهدت قرية حماضة في غرب مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، اندلاع حريق داخل منزل بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن مصرع تلميذ وإصابة والده وشقيقه.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق داخل منزل "محمد.ع"، بقرية حماضة التابعة للوحدة المحلية بصندفا في غرب مركز بني مزار.

بانتقال الأجهزة الأمنية قوات الحماية المدنية، وفريق بحث جنائي وإجراء التحريات الأولية، تبين نشوب الحريق في المنزل بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن مصرع "محمود .م" 6 اعوام تلميذ، وإصابة شقيقه مروان 10 أعوام، تلميذ، ووالدهما "محمد.ع" 36 عاما، بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 80%، وجميعهم يقيمون بقرية حماضة.

كما أسفر الحريق عن إحتراق محتويات المنزل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة بمساعدة الأهالي، وتم نقل الجثة إلي المشرحة والمصابين إلي مستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج.

تم تحرير محضرا بالحادث، وانتقل فريق من المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة ومعرفة سبب وظروف الحريق وحصر الخسائر، وتباشر النيابة العامة التحقيق.