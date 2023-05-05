ads
الجمعة 05 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ولي عهد الكويت يستقبل رئيس وزراء لبنان في مقر إقامة في لندن

الشيخ مشعل الأحمد
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم/الجمعة/، نجيب ميقاتى رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية، وذلك فى مقر إقامتة بمدينة لندن فى المملكة المتحدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وسفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بدر محمد العوضي. 

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح العلاقات الأخوية رئيس مجلس الوزراء