ولي عهد الكويت يستقبل رئيس وزراء لبنان في مقر إقامة في لندن

استقبل ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم/الجمعة/، نجيب ميقاتى رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية، وذلك فى مقر إقامتة بمدينة لندن فى المملكة المتحدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وسفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بدر محمد العوضي.