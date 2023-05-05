وفاة هاني مصطفى نجم الأهلي السابق عن 76 عامًا

أعلن شريف هانى مصطفى وفاة والده الكابتن هانى مصطفى نجم الأهلى في الستينات والسبعينات عن عمر ناهز 76 عاماً.

وكتب نجل الكابتن هاني مصطفى عبر حسابة على موقع “فيس بوك”: إنا لله وإنا إليه راجعون، استرد الله وديعته أبى فى ذمة الله نسألكم الدعاء.

ولد الكابتن هانى مصطفى يوم 27 أكتوبر 1947 في حي شبرا، وبدأ ممارسة كرة القدم فى المدرسة بالإسماعيلية، ولفتت امكانياته أنظار مسئولى الأهلى لينضم لفريق الناشئين تحت 14 سنة ويتدرج فى فرق الناشئين ولعب فى مركز الجناح الأيمن وتم تصعيده للفريق الأول عام 1965 وهو فى سن الـ18 عاما.

حصل هانى مصطفى على لقب أفضل لاعب فى مصر 1971، ورابع أفضل لاعب في أفريقيا عام 1974، وفي عام 1972 تم تشكيل منتخب لقارة أفريقيا ليشارك في بطولة "كأس الاستقلال" التي نظمتها البرازيل احتفالاً بمرور 150 عاماً على استقلالها، وتم اختيار لاعبين من مصر للمشاركة في هذا المنتخب هما حسن شحاتة وهاني مصطفى.

انضم هانى مصطفى لمنتخب مصر عام 1968 وظل لاعباً دولياً أساسياً لمدة تسع سنوات حتى أعلن اعتزاله في أغسطس 1976، وبعد الاعتزال اتجه هاني مصطفى لمجال التدريب حيث حصل على دراسات في ألمانيا، وقام بتدريب منتخب مصر للشباب ليقوده للتأهل لنهائيات كأس العالم بأستراليا 1981 وبلغ الدور ربع النهائي مع الفريق الذي قدم عروضاً مميزة وقتها، كما عمل مدرباً عاماً لمنتخب مصر مع الكابتن فؤاد صدقي عام 1988، وتولى أيضاً منصب مدير الكرة في الأهلي في الثمانينيات.