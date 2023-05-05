تسمم 300 مواطن عقب تناولهم "البوظة" بأبوتشت

اصيب ما يقرب من 300 مواطن بحالات تسمم ، عقب تناولهم مشروب “البوظة” بإحدى الأسواق بقرية العضاضية التابعة لمركز ابوتشت شمال قنا .

على الفور انتقل الدكتور راجى تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة يقنا ، للمتابعة والاطمئنان على حالات إشتباه التسمم بأبوتشت ، وذلك عقب تلقي غرفة طوارئ مديرية الشؤون الصحية إخطار بإصابة عدد كبير من المواطنين بإشتباه تسمم غذائي إثر تناولهم لمشروب بأحد أسواق مركز ابوتشت

توجه علي الفور الدكتور راجي تاوضروس مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا للإطمئنان علي الحالات المصابة وحالتهم الصحية، يرافقه الدكتور خالد الزمقان ، مدير الطب الوقائي ، والدكتور أيمن السيد ، مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بالمديرية ، وفريق الإدارة الصحية بأبوتشت .

أوضح الدكتور راجي أن الحادث أسفر عن إصابة 292 حالة تم توجيه 230 حالة لمستشفي أبوتشت وخروج 229 حالة منهم عقب تحسن حالتهم وحالة تحت الملاحظة بالمستشفي كما تم توجيه 37 حالة لمستشفي فرشوط المركزي وخروج 33 حالة منهم و4 حالات تحت الملاحظة بالمستشفي كما تم دخول 25 حالة بمستشفي نجع حمادي العام وخروج 22 حالة ويخضع للملاحظة الطبية منهم 3 حالات ..

واطمئن وكيل صحة قنا ، علي حالات الإصابة بأبوتشت وعلي الرعاية الطبية السريعة لهم موجها بتقديم الرعاية الصحية لهم

IMG-20230505-WA0019

IMG-20230505-WA0015

IMG-20230505-WA0016