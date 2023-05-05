رئيس الإنجيلية يختتم جولة الحوار العربي في بيروت

اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فعاليات جولة الحوار العربي لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، تحت عنوان "مجتمع المخاطر والتضامن الإنساني العربي"، بالعاصمة اللبنانية بيروت.

جاء ذلك بمشاركة عدد من المفكرين المصريين، وهم؛ حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور عماد جاد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والإعلامي الأستاذ حمدي رزق، والدكتورة حنان يوسف، رئيس المنظمة العربية للتعاون الدولي، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن عبد الوهاب، رئيس تحرير مجلة أحوال مصرية، وعماد خليل عضو مجلس النواب المصري، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ المصري، والأستاذة سميرة لوقا، مدير أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهبة يسري، مدير البرامج بمنتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني من أعضاء شبكة الحوار في المنطقة العربية من دول "لبنان– الأردن– فلسطين– المغرب– العراق".

وفي نفس السياق شارك الدكتور عباس الحلبي، وزير التربية والتعليم العالي بلبنان، في ندوة تحت عنوان "قراءة حول واقع وتحديات التعليم في المجتمع العربي"، وتم مناقشة عدد من العوامل المؤثرة في الخطاب التربوي التعليمي في المجتمع العربي (الدين– الاقتصاد- الثقافة).

في بداية اللقاء، رحب رئيس الطائفة الإنجيلية بجميع المشاركين في فعاليات المؤتمر من مصر والدول العربية، وقال: "إنَّ مواجهة المخاطر والتحديات من خلال نشر ثقافة التنوع والتعددية، هو عمل تتشارك فيه أطراف متعددة؛ فالدولة من خلالِ التشريعات والإجراءات وسيادة القانون، والمؤسسة الدينية من خلال الحرص على خطابِ ديني متسامح يراعي الصالح العام، ومؤسسات التنشئة والتي عليها دور أيضًا لدعم ثقافة التعددية والتنوع، ومنظمات المجتمع المدني بما لها من أدوات وإمكانات تستطيع أن تعمل بها في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة".

وأضاف "زكي": "التعليم هو أحد العوامل الرئيسية في مواجهة المخاطر ونهضة المجتمعات، والنظم التعليمية في عالمنا المتغير يجب أن تتسم بالمرونة في بنيتها ومساراتها ومناهجها".

وقال الدكتور عباس الحلبي، وزير التربية والتعليم العالي في لبنان خلال الندوة: "الهيئة القبطية الإنجيلية تقوم بدور وطني كبير في تحسين حياة الفقراء من خلال تقديم خدمات التعليم والصحة ورفع الوعي الثقافي و تشجيع الحوار بدون تمييز بسبب الجنس أو الدين".

وأضاف وزير التعليم اللبناني: "التعليم المنتج هو القادر على مواجهة التحديات في مجتمعاتنا العربية، ويعتمد في أساسياته على ضمان الاستمرارية وجودة المنتج، وتطوير المناهج مسألة أساسية.. والتوعية تقوم على قاعدة البحث العلمي والمعارف الجديدة".

وخلال مشاركته في ندوة واقع وتحديات التعليم، قال الكاتب الصحفي حمدي رزق: "المؤسسات التربوية مسؤولة عن إعداد وتهيئة جيل له القدرة على استيعاب تحديات العصر وتطوراته وكيفية التعامل معها وقيادة التغيير نحو التقدم والنماء".

قال الدكتور القس رياض جرجور، رئيس منتدى التنمية والثقافة والحوار بلبنان خلال ندوة تحديات التعليم: "إننا نسعى من خلال نشاط الحوار العربي إلى الوصول للعوامل المؤثرة في الخطاب التربوي التعليمي في المجتمع العربي، وقضية التعليم وبناء العقل العربي هو أحد أولوياتنا".